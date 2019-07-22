Из фильма на российском ТВ вырезали «долбаных украинцев»

Известный российский телеканал СТС транслировал криминальный боевик «Ограбление по-итальянски», но немного изменил содержание одной из фраз.

В оригинальной версии фильма на английском языке один из ключевых героев картины говорит фразу о том, что не следует идти против матери-природы, тёщи и «долбанных украинцев».

Однако телеканал СТС данную реплику слегка изменил и в эфире прозвучала фраза: «Я давно уяснил — нельзя переть против природы, против тёщи», сообщает издание «Говорит Москва».

Кинофильм вышел в эфир канала 16 июля в видоизмененной версии озвучки. Причина такой редакционной правки неизвестна, а телеканал не давал комментариев на данный счёт.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в США на аукционе были проданы три оригинальных видеозаписи высадки на Луну почти за $2 миллиона.