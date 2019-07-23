В Петербурге создан робот, читающий по губам

В Санкт-Петербурге специалистам удалось создать робота, который понимает язык жестов, читает по губам.

Предполагается, что данная технология будет применяться для помощи глухонемым людям и консультации их в супермаркетах. Ученые из Санкт-Петербурга ведут разработку робота при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

У робота будет жестовый русскоязычный интерфейс. Технология сможет распознавать речевые запросы покупателя, затем провожать его к необходимым товарам и помогать в перемещении покупок.

Вероятно, роботы будут размещены и в многофункциональных центрах, где они также будут помогать в консультировании людей.

На роботе закреплена видеокамера, которая фиксирует 200 кадров в секунду. Именно при помощи неё будет происходить чтение по губам.

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