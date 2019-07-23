Парковочные места предложили ужать

Парковочные места предложили ужать
Мера подтолкнет к переходу на малолитражки. Фото: pixabay.com

Около 40% ДТП происходят именно при парковке.

Минимальные размеры парковочных мест в России хотят сократить. Стандартный размер уменьшится на 0,5 м в ширину.

Парковочные места могут потерять 0,5 м в ширине и около 0,3 м в длине, сообщает газета “Известия” 23 июля со ссылкой на представителя Росстандарта. Таким образом, их габариты составят 2 м в ширину и 5,5 в длину — речь идет о парковках у дорог. Ширина проезда должна составить не меньше 3 м.

Ширину места не станут сокращать, если оно расположено под углом к проезжей части, хотя длина все равно уменьшится до 5 м.

Новый стандарт должен подтолкнуть жителей крупных городов перейти на малолитражки вместо крупногабаритных автомобилей. Число парковок увеличится, что приведет к увеличению доходов в бюджеты городов.

В Санкт-Петербурге, к примеру, зарегистрировано около 1,7 млн автомобилей. В Москве их насчитывают 3,7 млн, а в Московской области — около 2,7 млн.

Около 40% дорожных инцидентов происходят именно на парковках, сообщает центр исследований Allianz Center for Technology. Если парковочные места ужать, показатель может вырасти еще больше.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что паркоматы на парковках хотят убрать.

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