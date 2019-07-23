«Теплосеть» проведет испытания труб в Василеостровском районе

&#171;Теплосеть&#187; проведет испытания труб в Василеостровском районе
Фото: Pixabay

Специалисты выяснят, какие тепловые сети нуждаются в ремонте.

Испытания пройдут 23 и 24 июля, в связи с чем будет прекращена подача воды в Василеостровском районе. АО «Теплосеть» просит петербуржцев отнестись к происходящему с пониманием – сейчас сотрудники компании занимаются выявлением неблагоприятных зон, чтобы спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры. Это позволит избежать коммунальных аварий осенью и зимой.

Фото: АО «Теплосеть»

Людей просят сразу сообщать о бьющих из-под земли фонтанах и образовавшихся на дороге лужах. Также в АО «Теплосеть» напомнили, что не стоит приближаться к воде, так как есть шанс получить ожог. Также не стоит пытаться подходить к своей машине, если она стоит в кипятке, — ущерб застрахован и переживать не о чем.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Теплосеть» предупреждает о проверке труб во Фрунзенском районе. В «Теплосети» просят в случае коммунальной аварии сообщить обо всем в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112).

Василеостровский район теплосеть
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