Бесплатные экскурсии про авиацию запустили в Приморском районе

Экскурсии проводят по субботам в 11 и 13 часов. Фото: Приморский культурный центр

Экскурсии проводят по субботам в 11 и 13 часов. Фото: Приморский культурный центр

Профессор СПБГУПТД за 1,5 часа расскажет об истории Комендантского аэродрома и самолетах XX века.

В Приморском районе Петербурга начали проводить бесплатные автобусные экскурсии на Комендантский аэродром. Каждую субботу автобус отходит от здания администрации района в 11 и 13 часов.

Автобус останавливается в сквере Льва Мациевича и у памятника взлетающим самолетам “У-2”, сообщили Gazeta.SPb в Приморском культурном центре 23 июля. Участникам экскурсии рассказывают об истории авиации в России. Это уже четвертый маршрут в рамках проекта “Путешествие в историю”, который запустила администрация.

Длительность экскурсий составляет 1,5 часа. Их проводит профессор СпбГУПТД Алексей Аранович. Их планируют вести до конца лета — для участия нужно предварительно зарегистрироваться, к участию допускается лица старше 12 лет. Автобус отправляется с улицы Савушкина.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что петербуржцев приглашают на пробы для участия в спектакле о Стиве Джобсе.