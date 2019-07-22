Петербуржцев приглашают на пробы для спектакля о Стиве Джобсе

Петербуржцев приглашают на пробы для спектакля о Стиве Джобсе
Стив Джобс. Фото: ru.wikipedia.org

В Санкт-Петербурге будет поставлен спектакль об американском изобретателе, одном из основателей корпорации Apple Стиве Джобсе.

Постановка будет называться «Думай иначе». Спектакль предполагается поставить 23-24 ноября этого года, однако репетиции начнутся уже 3 августа.

Режиссер Большого Театра Кукол (БТК) Наталья Сергеевская, которая продюсирует данный проект, рассказала, что для постановки проходит поиск актеров. Отмечается, что нужны как мужские, так и женские персонажи.

По словам представителей театра, необходимы характерные, интересные, подвижные и темпераментные люди.

Кастинг будет проходить в БТК 24 июля. Для того, чтобы принять в нём участие, нужно оправить небольшое письмо о себе на электронную почту.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что организатор концерта рассказал, почему Metallica исполнила «Группу крови».

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