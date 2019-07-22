Организатор концерта рассказал, почему Metallica исполнила «Группу крови»

На концерте в Москве легендарная группа Metallica исполнила знаменитую песню «Группа крови» на русском языке.

Организатор московского концерта группы Metallica, директор группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу — Центр» Владимир Зубицкий, дал комментарий по поводу исполнения песни группы Кино.

Он сообщил, что в правила музыкального коллектива входит всегда исполнять значимую для страны, в которой проходит выступление, композицию.

Зубицкий отметил, что считает выбор песни правильным и удачным. Он подчеркнул, что музыканты на протяжении долгого времени серьезно готовились к исполнению композиции. При этом, организаторы узнали о намерениях только за пару часов до начала концерта.

Фанаты группы по достоинству оценили неожиданное выступление.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Metallica исполнила “Группу крови” на концерте в Москве.