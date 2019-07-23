Россияне выплачивают ипотеку за 6-7 лет

В Сбербанке заверили, что граждане стараются побыстрее рассчитаться с долгом.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на зампреда правления Сбербанка Олега Ганеева. Он рассказал, что россияне довольно редко оформляют ипотеку на максимально возможный срок в 30 лет. Большая часть людей берут кредит на 15-16 лет и предпочитают погашать его за 6-7 лет.

Сбербанк, к слову, является одним из крупнейших ипотечных кредиторов в России. За 2019 год им было выдано ипотеки более чем на 470 миллиардов рублей – это примерно половину сумма, выданная банками со всей страны.

Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что в текущем году, по его мнению, спрос на ипотеку упадет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что многодетным семьям помогут платить за ипотеку по указу Путина. Новая мера господдержки затронет те семьи, где после в 2019 году и до конца 2022-го родился или родится третий ребенок (и последующие). За третьего ребенка в 2019 году можно получить 450 тысяч на ипотечный кредит.