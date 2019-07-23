Беглов требует наказания для завышающих коммуналку УК

Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Они будут привлечены к ответственности в ближайшее время.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с заявлением во время заседания правительства. Он отметил, что петербуржцы продолжают жаловаться на завышенные цены на коммунальные услуги, несмотря на то, что власти сделали все, чтобы снизить тарифы. Беглов уверен, что виноваты управляющие компании, которые ведут себя нечестно и занимаются «накруткой» цен.

«Я просил бы внимательно изучить эти вопросы. Не все платят напрямую — общие счета выставляют управляющие компании. Надо провести проверку и наказать таких людей»,

— заявил глава города.

Беглов напомнил, что властям удалось сэкономить 1,5 миллиарда рублей, которые позволили замедлить рост цен на коммунальные услуги. Те УК, которые наживаются на петербуржцах, будут наказаны, заверил врио губернатора.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге заработал сервис для борьбы с мошенниками в сфере ЖКХ.

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