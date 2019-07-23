Беглов объяснил, почему нужно сотрудничать с Ленобластью

Он уверен, что Петербургу и региону нужно интегрироваться.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. Врио губернатора Александр Беглов рассказал о необходимо сотрудничества с Ленинградской областью в ходе заседания правительства. Он отметил, что Кудрово и Мурино, которые входят в состав региона, граничат с Петербургом. Из-за этого многие местные жители работают в городе, а своей инфраструктуры в населенных пунктах нет. Для людей, убежден Беглов, нужно создавать рабочие места на границе города, чтобы никто не испытывал неудобства.

В ходе сотрудничества, рассказал врио губернатора, необходимо построить станцию метро «Кудрово», чтобы ленинградцы могли без проблем добираться до Санкт-Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов подтвердил, что застройщиков обяжут разбивать скверы. Изменения в ПЗЗ позволят исключить вероятность несбалансированной жилой застройки. Кварталы начнут появляться со всей необходимой инфраструктурой — не только школами и поликлиниками, но и скверами.