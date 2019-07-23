Эрмитаж покупает специальные витрины для икон

Государственный Эрмитаж объявил тендер на закупку выставочных витрин, каждая из которых стоит от 1 до 3,5 млн рублей. В них будут выставляться древнерусские иконы.

На подготовку выставки древнерусской иконописи, которая пройдет в трех залах Эрмитажа в начале будущего года, будет потрачено 60 млн рублей. Их музею субсидировали из федерального бюджета, сообщает RosTender.info.

Витрины для древнерусских иконы XIII–XVII веков будут создаваться по индивидуальным эскизам, говорится в материалах госзакупки. Они будут отделаны деревом и снабжены системой поддержки постоянной влажности.

Заявки на конкурс принимаются до 31 июля, победитель будет выбран 2 августа.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Эрмитаж просит остерегаться фейковых сайтов музея