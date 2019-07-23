ИТМО рассказал о любви к Петербургу в стиле киберпанк

Ролик длится около 1 минуты. Фото: кадр из видео

Ролик длится около 1 минуты. Фото: кадр из видео

Один из самых крупных университетов Санкт-Петербурга опубликовал имиджевое видео, в котором рассказал о любви к Северной столице.

ИТМО выпустили ролик, где создатели признались в любви к Санкт-Петербургу как к технологической столице России. Создатели ролика обыграли самые значимые для города вещи с новой точки зрения.

В ролике классические особенности Санкт-Петербурга приводятся через призму виртуальной реальности, новейших технологий. За основу данной работы была взята стилистика киберпанка и стимпанка.

По сюжету Петербург воплощен в иной технологической реальности, из города великих гуманитарием он стал городом технических умов, где узнаваемый герои используют коды и лазеры. Также подчеркиваются достоинства вуза.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов поручил усилить работу предприятий оборонного комплекса.