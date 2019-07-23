За пользователями Instagram стало проще следить

За пользователями Instagram стало проще следить
Все сложнее контролировать свою безопасность. Фото: Pixabay

В интернете появилось новое мобильное приложение, доступное для гаджетов на iOS и Android. Оно называется Who’s in Town.

Основным функционалом данного приложения является возможность фиксировать наиболее популярные у пользователей Instagram места. По мнению экспертов, появление данного приложения значительно упрощает процесс слежки за активными пользователями данной социальной сети.

Данные, которые собирает приложение, формируются в особую карту, которая обновляется в режиме онлайн. Она основывается на отметках местоположения, которые оставляют пользователи при публикации фотографий или Stories.

При помощи приложения можно отсканировать все посты, которые размещены в чужих аккаунтах, сразу после их публикации. Кроме того, разработка позволяет сохранять чужие Stories.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в интернете набирают активность поддельные версии FaceApp.

Instagram приложение технологии
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