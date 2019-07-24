Гидравлические испытания начинаются в Приморском районе

Пешеходам и автомобилистам стоит быть осторожнее. Фото: pixabay.com

Пешеходам и автомобилистам стоит быть осторожнее. Фото: pixabay.com

На Яхтенной и Туристкой проверят участки сети у пешеходных переходов.

Теплосети Приморского района сегодня испытают на прочность. Не все участки могут находиться в идеальном состоянии, поэтому пешеходам и автомобилистам сегодня стоит быть осторожнее.

“Тепломагистраль” проверят от Северо-Западной ТЭЦ до Приморской котельной, сообщили в ГУП “ТЭК Санкт-Петербурга” 24 июля. На Яхтенной и Туристкой проверят участки сети у пешеходных переходов.

Предприятие запланировало ремонт 277 энергоисточников и 220 тепловых пунктов с 13 мая до конца лета. 267 гидравлических испытаний ждет 4729 км тепловых сетей в 16 районах Санкт-Петербурга. Таким образом сети готовят к осени, когда батареи начнут топить «всерьез».

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что во Фрунзенском районе Петербурга сегодня утром прорвало трубу.