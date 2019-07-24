Петербург не попал в топ-5 городов с недобросовестными работодателями

Первое место в антирейтинге досталось ожидаемо Москве.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Москвичам за июнь не выплатили около 270 миллионов рублей. Чуть менее наглыми оказались работодатели из Твери, которые задолжали своим сотрудникам 210 миллионов рублей. Тройку лидеров замыкает Волгоградская область – сумма долга составляет 165 миллионов рублей. К счастью петербуржцев, Северная столица не вошла в пятерку городов с самой высокой задолженностью по зарплате.

Согласно данным на 1 июля, работодатели не выплатили зарплат на 2,5 миллиарда рублей. В таком случае трудягам лучше всего обращаться в суд, чтобы взыскать с должника положенными деньги.

Напоминаем, что довольно часто и в Петербурге бизнесмены и предприниматели привлекаются к административной ответственности. Недавно Gazeta.SPb писала о мужчине, который не платил зарплаты примерно полтора года и остался должен 900 тысяч рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что бизнесмен из Колпино заплатит за задержку зарплат на 1,5 года.