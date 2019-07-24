Петербург не попал в топ-5 городов с недобросовестными работодателями

Петербург не попал в топ-5 городов с недобросовестными работодателями
Фото: Pixabay

Первое место в антирейтинге досталось ожидаемо Москве.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Москвичам за июнь не выплатили около 270 миллионов рублей. Чуть менее наглыми оказались работодатели из Твери, которые задолжали своим сотрудникам 210 миллионов рублей. Тройку лидеров замыкает Волгоградская область – сумма долга составляет 165 миллионов рублей. К счастью петербуржцев, Северная столица не вошла в пятерку городов с самой высокой задолженностью по зарплате.

Согласно данным на 1 июля, работодатели не выплатили зарплат на 2,5 миллиарда рублей. В таком случае трудягам лучше всего обращаться в суд, чтобы взыскать с должника положенными деньги.

Напоминаем, что довольно часто и в Петербурге бизнесмены и предприниматели привлекаются к административной ответственности. Недавно Gazeta.SPb писала о мужчине, который не платил зарплаты примерно полтора года и остался должен 900 тысяч рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что бизнесмен из Колпино заплатит за задержку зарплат на 1,5 года.

бизнес зарплаты рейтинг
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург не попал в топ-5 городов с недобросовестными работодателями
Жители Выборга вывезли 8 тонн дизеля со склада железной дороги
Стала известна дальнейшая судьба сгоревшего в Хабаровске лагеря
Бездыханное тело студента нашли в квартире на Богатырском
Мигрант выкинул девушку без сознания в окно из ревности
В Колпинском районе нашли труп с огнестрельным ранением
Гидравлические испытания начинаются в Приморском районе
Сын Цоя раскритиковал Metallica за исполнение хита отца