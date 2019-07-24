В Копорском лагере начали работу волонтеры-археологи

Смена в лагере продлится до 17 августа. Участники прибыли из Германии, Франции, Украины и городов России. Фото: lenobl.ru

Смена в лагере продлится до 17 августа. Участники прибыли из Германии, Франции, Украины и городов России. Фото: lenobl.ru

В Копорской крепости началась смена международного волонтерского археологического лагеря.

Археологи с большим опытом обучат участников археологическим исследованиям и раскопкам. Смена продлится до 17 августа, в исследовании задействованы два отряда, в каждом из которых по 24 человека. Участники прибыли из Германии, Франции, Украины и городов России.

Археологи Копорской крепости продолжают работу, которая была начата в прошлом году. В настоящем сезоне участники изучают местность вдоль стены крепости, где предположительно было хранилище для снарядов.

Цель археологических работ– обнаружить остатки построек в пределах канцелярии.

Ранее Gazeta.Spb сообщала о дате проведения официальной церемонии открытия кампуса на территории Копорской крепости.