В Копорском лагере начали работу волонтеры-археологи

В Копорской крепости началась смена международного волонтерского археологического лагеря.
Археологи с большим опытом обучат участников археологическим исследованиям и раскопкам. Смена продлится до 17 августа, в исследовании задействованы два отряда, в каждом из которых по 24 человека. Участники прибыли из Германии, Франции, Украины и городов России.
Археологи Копорской крепости продолжают работу, которая была начата в прошлом году. В настоящем сезоне участники изучают местность вдоль стены крепости, где предположительно было хранилище для снарядов.
Цель археологических работ– обнаружить остатки построек в пределах канцелярии.
Ранее Gazeta.Spb сообщала о дате проведения официальной церемонии открытия кампуса на территории Копорской крепости.