Власти Петербурга выделят на фестиваль света почти 40 млн рублей

Сейчас разыскивается подрядчик для проведения мероприятия.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Комитет по туризму уже разместил заявку на конкурс на сайте госзакупок, в которой указано, что ведомство готово потратить на осенний фестиваль света не более 39,5 миллионов рублей.

Судя по всему, мероприятия состоятся только в ноябре текущего года. Петербуржцы и гости города смогут полюбоваться на красоту на протяжении двух недель.

В 2018 году инсталляции и шоу понравились далеко не всем – люди отмечали, что до этого фестиваль их по-настоящему удивлял, но не сейчас. Возможно, организаторы этого мероприятия постараются лучше.

Напоминаем, что сейчас также идет поиск поставщика для украшения Петербурга к Новому году. На красоту готовы потратить 100 миллионов рублей. Первые украшения начнут появляться на улицах уже в октябре.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Пассажиравтотранс» закупит новые автобусы на 3,4 млрд рублей.