В Петербурге протестируют сервис по оформлению ДТП за 15 минут

В Петербурге протестируют сервис по оформлению ДТП за 15 минут
Фото: pixabay

Оформить аварию можно будет через сайт госуслуг и мобильные приложения.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Информацию размесили на сайте правительства России. Суперсервис сначала запустят осенью для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы понять, насколько он эффективен. Человек, попавший в аварию, сможет сам без присутствия сотрудников ГИБДД оформить ДТП буквально за 15 минут. В приложении и на госуслугах можно будет присылать фотографии и заранее заполнить всю информацию об автомобиле и ее владельце.

Эксперты уверены, что это позволит снизить количество пробок, которые возникают в том числе из-за нарушителей ПДД. Результаты рассмотрения будут доступны также онлайн.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что под Киришами в аварии погиб мужчина. Он не учел погодные условия, поэтому не смог справиться с управлением автомобиля, съехал в кювет и угодил прямо в стойку дорожного знака. Мужчина получил серьезные травмы и умер на месте, не дождавшись кареты скорой помощи.

госуслуги дтп
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