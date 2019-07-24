«Водоканал» меняет колонки в пригородах

До 2020 года «Водоканал» планирует заменить и установить 400 колонок нового типа. Фото: vodokanal.spb.ru

До 2020 года «Водоканал» планирует заменить и установить 400 колонок нового типа. Фото: vodokanal.spb.ru

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» продолжил замену колонок. За 6 месяцев настоящего года сотрудники «Водоканала» заменили 168 устаревших водоразборных колонок.

Колонки уже заменены в поселках Белоостров и Новоселки, деревнях Гамболово и Попово. До конца июля служба заверила о замене еще 61 колонки.

В 2018 году была разработана бесколодезенная колонка. Отличие такой новой разработки состоит в том, что при ее монтаже не требуется использование колодца, благодаря чему вероятность промерзания каналов из-за погодных условий меньше. Вместе с тем, ее обслуживание осуществляется с наименьшими затратами, также можно обойтись без спецтехники. Образец прошел различные необходимые испытания.

До 2020 года «Водоканал» планирует заменить и установить 400 колонок нового типа.

Ранее Gazeta.SPb писала о многочисленных заявках на подтопления Петербурге, о которых сообщил «Водоканал».