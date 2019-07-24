В Приморске завершились слушания по строительству морского порта

24 июля в поселке Ермилово успешно прошли Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы ООО «Приморский УПК».

500 человек приняли участие в слушаниях. От ООО «Приморский УПК» выступал директор по проектированию Дмитрий Темкин. Эколог и председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук также посетил слушания, сообщает «Мойка 78«.

Шевчук заявил на слушаниях, что обсуждение является первым этапом для подготовки проекта прохождения экологической экспертизы стройки морского порта в Приморске.

Морской порт строится в Выборгском районе Ленобласти. Он станет первым глубоководным морским портовым комплексом в Балтийском бассейне. Сейчас там строятся терминалы для перевалки угля, минеральных удобрений, сельскохозяйственных и генеральных грузов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство морского порта в Приморске экологии не помеха.