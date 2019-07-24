Профессора в Петербурге получают оклад от 120 тысяч рублей

В вузах объяснили, что основной доход сотрудники получают благодаря платному обучению. Фото: pixabay

В вузах объяснили, что основной доход сотрудники получают благодаря платному обучению. Фото: pixabay

По данным петербургских вузов, средняя зарплата профессоров составляет 120 тысяч рублей и выше.

Выдающиеся профессора вузов в Петербурге получают оклад от 120 до 150 тысяч рублей в месяц, об этом пишет «Петербургский дневник».

Так, в Санкт-Петербургском гуманитарном университете появилась должность ведущего профессора с месячным окладом в 150 тыс рублей. На данную должность назначаются профессора, которые внесли значительный вклад в деятельность вуза.

Оказалось, что указанный вуз не единственный, где преподавателям платят подобную заработную плату. Например, в ИТМО средний заработок профессоров составляет 124 тысячи рублей, а в РГПУ имени А. И. Герцена оклад сотрудника насчитывает 122 тысячи рублей в месяц.

В вузах объяснили, что основной доход сотрудники получают благодаря платному обучению. Также, каждое учебное заведение занимается своей научной деятельностью, с помощью которой профессора могут зарабатывать.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что базовый оклад зарплаты учителей могут приравнять к МРОТ.