Борис Джонсон пообещал вывести Великобританию из ЕС до 31 октября

24 июля, сразу после вступления в должность премьер-министра Великобритании, Борис Джонсон пообещал, что он выведет Великобританию из Евросоюза до 31 октября текущего года.

Подобным заявлением Джонсон повторил свое обещание, данное перед выборами. При этом он подчеркнул, что предпримет попытку добиться от Брюсселя заключения нового соглашения, однако, он готов покинут Евросоюз и без подобной сделки, пишет NEWSru.co.il.

Кроме того, британский премьер в своем первом выступлении уделил внимание и внутренней политике страны — он заявил, что намеревается немедленно приступить к социальной реформе и реформе в полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон. Бывший мэр Лондона Борис Джонсон избран лидером Консервативной партии, он станет следующим премьер-министром Великобритании, сменив на этом посту Терезу Мэй. На выборах Борис Джонсон победил Джереми Ханта с убедительным перевесом.