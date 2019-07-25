Экс-главу Дома офицеров ЗВО отправили под домашний арест

Бывшую руководительницу Дома офицеров Западного Военного Округа Наталью Богатыреву суд отправил под домашний арест на три месяца.

Богатырева подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и получении взятки. Ранее женщина находилась под стражей, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

В среду, 24 июля, подозреваемая была отправлена под домашний арест по решению Дзержинского районного суда на срок до 25 октября.

По версии следствия, женщина в период с ноября 2015 года по май прошлого года передала нежилые помещения Дома офицеров ЗВО в использование организации «Русский строительный дом» на бесплатной основе. Это причинило ущерб государству в 6,5 млн рублей.

Также Богатырева, как считает обвинение, дала разрешение компании «Кулич» открыть кафе в помещении Дома офицеров, за что получила взятку в 1,2 млн рублей.

Свою вину подозреваемая признала и согласилась на содействие следствию.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что почетного консула Непала отправили под домашний арест в Петербурге.