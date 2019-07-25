Ученые рассказали, как рыбы могут менять пол при жизни

На 10-й день у бывших самок начинают вырабатываться сперматозоиды. Фото: Pixabay

На 10-й день у бывших самок начинают вырабатываться сперматозоиды. Фото: Pixabay

Самки вида рыб, на котором ученые сконцентрировали своё исследования, могут менять пол на мужской всего за 10 дней.

Способность порядка пятиста видов рыб менять свой пол в течение жизни всегда привлекала внимание специалистов. Для подробного изучения данного процесса ученые из Новой Зеландии провели исследование.

В поле зрения ученых попали рыбы вида Thalassoma bifasciatum, которые обитают в Карибском море. Самки данного вида могут трансформироваться в самцов за 10 дней для того, чтобы защищать гарем, когда самцов нет поблизости.

В ходе смены пола происходит полная генетическая перестройка в организме рыбы — сменяется половая железа, в результате чего яичник превращается в яичко, способное вырабатывать сперматозоиды.

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