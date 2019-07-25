Репетиция парада ВМФ поставит центр Петербурга в пробки

Четыре моста разведут к 11 часам утра, но зато откроют ЗСД.

Петербургу грозят тяжелые пробки в центре из-за репетиции морского парада 25 июля. Несколько мостов разведут днем, а не ночью, как к этому привыкли петербуржцы. Развод мостов не только помешает водителям машин перебраться на другой берег, но изменит работу городского транспорта.

К 11:00 Благовещенский, Дворцовый, Литейный и Троицкий мосты будут разведены. Предполагается, что движение восстановят к 12:15.

В качестве альтернативы для автомобилистов сделают бесплатным центральный участок ЗСД Санкт-Петербурга с 10:00 до 13:00.

Сейчас в Петербурге движение затруднено, следует из данных сервиса Яндекс.Пробки: он показывает 4 балла сложности дорожной ситуации. Наиболее сложная ситуация возникла у метро “Адмиралтейская”, на Дворцовом мосту и у Финляндского вокзала.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что автобусы и троллейбусы изменят маршруты из-за разводки мостов.