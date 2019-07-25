Азербайджанский истребитель утонул в Каспийском море

Пилота пока не нашли, но спасательная группа исследует местность.

Истребитель Миг-29 в ходе учебного полета внезапно исчез с радаров вечером в среду. По предварительной информации, самолет рухнул в Каспийское море, сообщает Минобороны Азербайджана 25 июля.

Пилота до сих не обнаружили, но спасательная группа уже прочесывает местность.

Азербайджан располагал 16 МИГ-29, их поставили с Украины. Численность ВВС Азербайджана в 2006 году составляла около 8 тысяч человек. Истребители МИГ-2 начали выпускать с 1982 года и производят до сих пор. Всего было сделано более 1,6 тысяч таких самолетов. Стоимость производства одной единицы составляла около $22 млн в 2013 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что посольство РФ не извинялось перед Южной Кореей за инцидент с самолетом.