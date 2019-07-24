Посольство РФ заявило, что не извинялось перед Кореей за инцидент с самолетом

Республика обвиняет Россию в нарушении территориальных границ.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. С утра СМИ писали, что российская сторона принесла свои извинения за самолет, который якобы незаконно пересек границу и пролетел над Японским морем. Информацию опровергла сначала корейская сторона, а затем и российское посольство.

Первые убеждены, что Москва обязана извиниться за странное поведение, так как оно вызывает «глубокую обеспокоенность», а вторые, что Республика Корея и ее пилоты создали опасную ситуацию, так что просить прощения никто не собирается.

Напоминаем, что встреча официального посланника Москвы с сеульскими дипломатами пока что не состоялась, хотя они должны были переговорить еще во вторник.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что президента Грузии требуют извиниться перед Россией за хамство. Володин считает, что обвинения России в агрессивности и оккупации территорий являются оскорбительными для жителей страны и не могут оставлять их равнодушными.