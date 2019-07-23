Президента Грузии требуют извиниться перед Россией за хамство

Президента Грузии требуют извиниться перед Россией за хамство
Вячеслав Володин. Фото: wikimedia.org

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин потребовал президента Грузии Саломе Зурабишвили принести извинения за высказывания против России.

Об этом Володин заявил в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что если глава Грузии публично нахамил, то следует и отвечать публично.

Володин считает, что обвинения России в агрессивности и оккупации территорий являются оскорбительными для жителей страны и не могут оставлять их равнодушными.

Ранее Госдума России советовала правительству более детально проанализировать целесообразность введения санкций против Грузии, которые были актуальны после ухудшения отношений Тбилиси и Москвы. Президент РФ Владимир Путин предложение не поддержал.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Путин поручил учесть мнение местного населения по вопросу о свалке в Шиесе.

Вячеслав Володин грузия конфликт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Смольном заявили, что продолжительность жизни петербуржцев вырастет до 80 лет
В России хотят решить главную проблему скорой помощи
Ученые доказали, что закадровый смех делает шутки смешнее
Ученые объяснили привычку баюкать детей левой рукой особенностями мозга
Какаду самостоятельно разучил танец из 16 движений
Вид из окна помогает в избавлении от вредных привычек
Президента Грузии требуют извиниться перед Россией за хамство
Опубликованы первые кадры со съемок фильма по мотивам романа Замятина «Мы»