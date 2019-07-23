Президента Грузии требуют извиниться перед Россией за хамство

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин потребовал президента Грузии Саломе Зурабишвили принести извинения за высказывания против России.

Об этом Володин заявил в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что если глава Грузии публично нахамил, то следует и отвечать публично.

Володин считает, что обвинения России в агрессивности и оккупации территорий являются оскорбительными для жителей страны и не могут оставлять их равнодушными.

Ранее Госдума России советовала правительству более детально проанализировать целесообразность введения санкций против Грузии, которые были актуальны после ухудшения отношений Тбилиси и Москвы. Президент РФ Владимир Путин предложение не поддержал.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Путин поручил учесть мнение местного населения по вопросу о свалке в Шиесе.