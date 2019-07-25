В Новгороде обнаружены саркофаги бояр

Ученые института исследуют этот монастырь еще с 2013 года. Только в настоящем году были найдены шесть саркофагов, собранных из каменных плит. Фото: vk.com

Ученые института исследуют этот монастырь еще с 2013 года. Только в настоящем году были найдены шесть саркофагов, собранных из каменных плит. Фото: vk.com

В Юрьевом монастыре в Новгороде были обнаружены несколько каменных саркофагов захороненных в период XII — начала XIII века.

Раскопки производились экспедицией Института археологии Российской академии наук. Как сообщает пресс-служба института, в саркофагах находятся представители городской боярской знати.

Главный научный сотрудник Отдела средневековой археологии института Владимир Седов отметил, что всего в Новгороде обнаружено 15 саркофагов. Такие саркофаги представляют семейную усыпальницу, и захоронены только в 5 городах домонгольского периода.

Ученые института исследуют этот монастырь еще с 2013 года. Только в настоящем году были найдены шесть саркофагов, собранных из каменных плит. Исследовать пока удастся только пять из них, так как подобраться к шестому саркофагу оказалось затруднительно.

Саркофаги были закопаны в три ряда на разной глубине перед входом в церковь. По данным исследования, там были закопаны мужчины и женщины от 50 лет.

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