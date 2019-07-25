В Новгороде обнаружены саркофаги бояр

В Новгороде обнаружены саркофаги бояр
Ученые института исследуют этот монастырь еще с 2013 года. Только в настоящем году были найдены шесть саркофагов, собранных из каменных плит. Фото: vk.com

В Юрьевом монастыре в Новгороде были обнаружены несколько каменных саркофагов захороненных в период XII — начала XIII века.

Раскопки производились экспедицией Института археологии Российской академии наук. Как сообщает пресс-служба института, в саркофагах находятся представители городской боярской знати.

Главный научный сотрудник Отдела средневековой археологии института Владимир Седов отметил, что всего в Новгороде обнаружено 15 саркофагов. Такие саркофаги представляют семейную усыпальницу, и захоронены только в 5 городах домонгольского периода.

Ученые института исследуют этот монастырь еще с 2013 года. Только в настоящем году были найдены шесть саркофагов, собранных из каменных плит. Исследовать пока удастся только пять из них, так как подобраться к шестому саркофагу оказалось затруднительно.

Саркофаги были закопаны в три ряда на разной глубине перед входом в церковь. По данным исследования, там были закопаны мужчины и женщины от 50 лет.

Ранее Gazeta.SPb писала о раскопках у одной из станций метро Петербурга.

археологические раскопки захоронения монастырь Новгород
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
“Зенит” интересуется защитником “Ювентуса” — как и “Манчестер Юнайтед”
Поймана группа продавцов воздуха под видом стройматериалов
Дрозденко назвал приоритеты развития Ленобласти до 2030 года
В Новгороде обнаружены саркофаги бояр
Кадыров взял на работу нового охранника, ему 6 лет
Жилые дома появятся на месте завода “Климов” у “Лесной”
Боец «Альфы» получил за налет 4 млн рублей
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве ЛГБТ-активистки