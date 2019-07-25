Жилые дома появятся на месте завода “Климов” у “Лесной”

Участок в 7,6 га обошелся застройщику “Пик” в 1,323 млрд рублей.

Компания ПИК выкупила территорию завода газотурбинных двигателей “Климов”. На Сампсониевском проспекте появятся жилье комфорт-класса.

Участок в 7,6 га обошелся московскому застройщику в 1,323 млрд рублей, сообщает АО «РТ — Стройтех» 25 июля. Девелопер заявил о намерении создать около 100 тысяч м2 жилья и добавить коммерческие площади.

“Климов” является дочерней компанией “Ростеха” и базируется в Петербурге. Переезд завода начался еще в 2012 году: предприятие освободило территорию у метро “Лесная” и отправилось на север города в Шувалово-Озерки. “Климов” существует с 1912 года, число сотрудников составляет около 82 тысяч человек.

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