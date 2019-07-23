ГК «Монолит» опять поменяла владельца

ГК &#171;Монолит&#187; опять поменяла владельца
Фото: gkmonolit.info

Крупнейший в Санкт-Петербурге производитель товарного бетона ГК «Монолит» в третий раз за год поменял владельца. Новым собственником компании стал бизнесмен Леонид Горячев.

Об этом сообщает система «СПАРК-Интерфакс». По данным «Фонтанки.ру», в прошлом году Леонид Горячев приобрел контроль над производством теплоизоляционных материалов ООО «Экотермикс Био». Его компания активно принимает участие в конкурсах на поставку систем напыление пенополиуретановой изоляции для труб. В частности, недавно за 3 млн рублей компания продала такую систему в ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Пока неизвестно, откуда у Горячева взялись деньги на покупку лидера по производству бетона в Петербурге.

Отметим, что в 2019 году ГК «Монолит» уже в третий раз меняет владельца.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что владелец МБСП пытается вернуть БЦ «Глобус». Владелец Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП) Сергей Бажанов предпринимает попытки вернуть себе БЦ «Глобус» через суд.

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