Владелец МБСП пытается вернуть БЦ «Глобус»

По мнению нового руокводства, его предшественники продолжили списывать денежные средства со счета компании, хотя уже не имели на это права. Фото: pixabay

По мнению нового руокводства, его предшественники продолжили списывать денежные средства со счета компании, хотя уже не имели на это права. Фото: pixabay

Владелец Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП) Сергей Бажанов предпринимает попытки вернуть себе БЦ «Глобус» через суд.

Следственное управление УМВД по Выборгскому району на прошлой неделе явились с обыском к бывшему гендиректору ООО «Бизнес-центр «Глобус» Сергею Яковлеву. Возбуждено дело по ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата»). По мнению нового руководства, его предшественники продолжили списывать денежные средства со счета компании, хотя уже не имели на это права, об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Бажанов продал свой бизнес-центр знакомым после того, как над банком возникла угроза банкротства. Он утверждает, что подобным образом он собирался уберечь имущество от претензий кредиторов. Теперь он через суд пытается отменить сделку, в результате которой он продал БЦ «Глобус» управляющему партнеру «Дювернуа Лигал» Егору Носкову. Сам Сергей Бажанов находится за границей, поэтому его делами на территории РФ распоряжается его жена Татьяна Бажанова, занимающая пост вице-президента МБСП.

Егор Носков рассказал «Фонтанке», что «Глобус» он покупал как частное лицо и за собственные деньги. На данный момент у него на руках и, разумеется, у судьи имеются исполненные платежные поручения, контракт и документы на право собственности. Поэтому, Носкову не понятна суть претензий Бажанова.

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