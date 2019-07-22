Юристов-вымогателей 30 млн рублей осудили условно

Юристы-мошенники выманили у контрабандистов-бизнесменов 30 млн рублей за то, над чем не имели никакой власти. Фото: pixabay.com

Юристы-мошенники выманили у контрабандистов-бизнесменов 30 млн рублей за то, над чем не имели никакой власти. Фото: pixabay.com

Двух юристов приговорили к условным срокам за попытку получить 30 млн рублей с коммерсантов в обмен на обещание посодействовать в прекращении против них уголовных дел.

Гендиректору юридического бюро «Фордевинд» Сергею Зимину Ленинский районный суд назначил 2 года 9 месяцев условного срока, его подельнику адвокату Михаилу Федотову — 2 года условно. Оба юриста оштрафованы на 120 тыс. рублей каждый. Помимо этого фигуранты, полностью признавшие вину, лишатся права заниматься юридической деятельностью в течение 2 лет, сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Суд установил, что год назад глава НО «Санкт-Петербургская коллегия адвокатов «Регион» Федотов узнал от от юриста коммерческой фирмы Зимина о том, что транспортная полиция завела уголовное дело о контрабанде, свидетелями по которому проходили предприниматели. Юристы соврали бизнесменам, что они тоже пойдут под суд, и предложили им за 30 млн рублей решить вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.

В конце сентября Федотов получил от одного из предпринимателей 30 млн рублей и был задержан сотрудниками ФСБ. Позже задержали и Зимина. Было возбуждено дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

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