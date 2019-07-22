ГУИОН получил власть неправомерно, решил суд

Оценщики ГУИОНа получили власти больше, чем им причитается. Фото: pixabay.com

Оценщики ГУИОНа получили власти больше, чем им причитается. Фото: pixabay.com

ГУИОН неправомерно наделен полномочиями органа власти. Такое решение в кассационной инстанции вынес Арбитражный суд Северо-Западного округа вслед за антимонопольной службой.

Ранее антимонопольное ведомство установило, что петербургский комитет имущественных отношений (КИО), без торгов заключив контракт с СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУИОН), ограничил конкуренцию. ГУИОН согласно контракту должен предоставлять информацию для расчета арендной платы за городские земли, а также за участки, госсобственность на которые не разграничена. Кроме того, комитет незаконно переложил на ГУИОН свою функцию определять размер арендной платы.

Петербургское управление ФАС предписывало комитету заниматься своими делами самостоятельно, однако КИО оспорил это решение в суде. Три судебных инстанции подвердили правоту антимонопольщиков.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что УФАС Петербурга аннулировало закупку метрополитена на 547 млн