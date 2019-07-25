Дрозденко назвал приоритеты развития Ленобласти до 2030 года

Дрозденко заявил, что стратегию нужно подстраивать под актуальную ситуацию. Фото: lenobl.ru

Дрозденко заявил, что стратегию нужно подстраивать под актуальную ситуацию. Фото: lenobl.ru

Губернатор намерен ввести Ленобласть в топ-7 по уровню жизни.

На заседании правительства Ленобалсти представили документ об обновленной стратегии. Александр Дрозденко заявил, что приоритеты развития нужно менять и подстраивать под актуальную ситуацию.

Ленобласть намерена сделать упор на повышении рождаемости и понижении смертности трудоспособного населения, сообщили Gazeta.SPb в администрации Ленобласти 25 июля. В качестве приоритетов названы развитие спорта, увеличение числа предприятий-экспортеров, улучшение транспортного обслуживания, рост доходов от туризма.

Поставленных целей Ленобласти намерена достигать через грамотные инвестиции и новые технологии, в частности, цифровизацию госуправления. Если программу выполнят, то Ленобласть попадет в топ-7 регионов по уровню жизни.

В 2018 году эксперты РИА Рейтинг поставили Ленобласть на 11-ое место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Смольном собираются поднять продолжительность жизни до 80 лет.