В Финляндии заметили шакала, который мог прибежать из Эстонии

Животные не обитают в Финляндии, так что появление нового зверя напугал многих.

Об этом стало известно сегодня, 25 июля. Обо всем сообщает Yle. Шакала встретили в Раутаваара и, скорее всего, он мигрировал в Финляндию из соседней страны – Эстонии. Эксперт объяснил, что запечатленный на фотографии зверь – молодая особь чуть старше одного года. В теплое время года шакалы ведут активный образ жизни и частенько отправляются исследовать новые территории.

До этого ученые заявляли, что глобальное потепление может стать причиной для роста и распространения популяции шакалов.

— По слухам, в Юго-Восточной Финляндии шакалов замечали уже не раз, но это были неподтвержденные наблюдения,

— говорит Хенттонен.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Финляндии прекращена активная продажа исторического здания российского герцога. Каменный дом, построенный на берегу Сайменского озера в 1912 году, на данный момент принадлежит бизнесмену из Петербурга Рамису Дебердееву и используется в качестве отеля.