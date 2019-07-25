Беглов поделился впечатлениями после встречи с Путиным

Они обсудили различные нововведения.

Об этом стало известно сегодня, 25 июля. Обо всем врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в эфире программы «Новый взгляд». Он заявил, что встретился с главой России на прошлой неделе. Путин, уверяет Беглов, хорошо понимает и чувствует проблемы Северной столицы и Ленинградской области.

Политикам удалось обсудить ввод электронных виз, введение в школах уроков, на которых расскажут о войне и блокаде и некоторые другие новшества. Помимо прочего, Беглов отчитался о проделанной работе.

Врио губернатора отметил, что в текущем году Санкт-Петербург посетили огромное количество туристов – восемь миллионов. Цифра будет только расти.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов требует прекратить передачу промышленных земель для жилой застройки. Беглов поднял на обсуждение вопрос о необоснованном предоставлении промышленных и сельскохозяйственных земель под жилую застройку. Глава Санкт-Петербурга настоял на прекращении подобной практики.