Беглов пообещал, что ТК «Народный» обязательно проверят

Глава города отреагировал на жалобы жителей Выборгского района.

Об этом стало известно 25 июля. Обо всем врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в эфире программы телеканала 78.ру.

Глава города заявил, что принял во внимание недовольства петербуржцев из-за ТК «Народный». Беглов рассказал, что люди, проживающие неподалеку, уверены, что владелец торгового комплекса неправильно обращается с пищевыми отходами. Это якобы стало причиной появления крыс и тараканов.

Врио губернатора пообещал, что ТК «Народный» обязательно проверят и разберутся, в чем дело. Глава Выборгского района уже получил соответствующие указания.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов поделился впечатлениями после встречи с Путиным. Политикам удалось обсудить ввод электронных виз, введение в школах уроков, на которых расскажут о войне и блокаде и некоторые другие новшества. Помимо прочего, Беглов отчитался о проделанной работе.