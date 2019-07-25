Рустам Солнцев рассказал о ссоре сестер Бузовых

Анна и Ольга не общаются между собой уже полгода – девушки даже отписались друг от друга в соцсетях.

Участник «Дома-2» Рустам Солнцев предположил, что сестры могли поругаться из-за того, что перебрали алкоголя во время совместного отпуска в Куршавеле. Девушки, считает он, могли высказать все, что у них накопилось и с тех пор больше не разговаривать. Также Солнцев думает, что причиной могли стать видеозаписи, которые опубликовала Анна – на них пьяная Ольга танцует пьяная.

Бузова-старшая, заявил Солнцев, могла бы уладить конфликт, но не стала из-за своего характера. Ей сложно просить прощения, поэтому она ждет извинений от сестры. Также звезда телешоу убежден, что певица ведет себя истерично и надменно, когда общается с родными, передает KP.RU.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Бузова анонсировала свой последний концерт. Певица подчеркнула, что традиция не нарушалась уже три года, поэтому не нарушится и этой осенью. При этом Бузова подчеркнула, что концерт станет последним и будет совпадать с программой её первого выступления трехлетней давности «Под звуки поцелуев».