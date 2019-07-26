Шойгу лично проверил готовность Петербурга к параду на День ВМФ

В четверг, 25 июля в Петербурге прошла генеральная репетиция Главного военно-морского парада в честь дня ВМФ. Министр обороны РФ лично проверил готовность к мероприятию, которое состоится 28 июля.

Как стало известно Gazeta.SPb, Сергей Шойгу совершил обход парадной линии статического строя кораблей в акватории Кронштадта и Невы во время генеральной репетиции.

После репетиции Шойгу вместе с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым посетили петербургский Пансион воспитанниц Министерства обороны России на Бычьем острове, где ведутся работы по строительству. Чиновники осмотрели новые учебные классы, актовый и спортивный залы.

Обучение в пансионе начнется уже с 1 сентября, куда примут 240 девочек. В учебное заведение поступят дочери военных, служащих в дальних гарнизонах, детей погибших военнослужащих и участников боевых действий, которые были награждены за выполнение воинского долга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов объявил, что Петербург готов ко дню ВМФ.