Беглов объявил, что Петербург готов ко дню ВМФ

Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга, сообщил, что город готов к празднованию Дня Военно-морского флота России.
Объявление глава сделал после проведения репетиции торжественного парада сегодня, 25 июля.
Врио отметил, что перед праздником в городе была произведена уборка. Также на украшение Петербург ушло более 7 млн цветов. Кроме того, были установлены 16 телеэкранов, с которых будет производиться прямая трансляция праздника.
Известно, что в воскресенье будут разведены Благовещенский, Троицкий, Дворцовый и Литейный мосты. Беглов заявил, что в связи с этим, проезд по центральным участкам Западного скоростного диаметра будет бесплатным с 10:00-13:00 часов.
В праздник также ввели запрет на движение в акватории Невы маломерных судов. Для автотранспорта будет введен специальный режим при въезде в Кронштадт, где также пройдет парад.
Ранее Gazeta.SPb сообщала какие автобусы будут производить бесплатный проезд на время праздника.