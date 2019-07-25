Беглов объявил, что Петербург готов ко дню ВМФ

На украшение Петербург ушло более 7 млн цветов. Кроме того, были установлены 16 телеэкранов. Фото: vk.com

На украшение Петербург ушло более 7 млн цветов. Кроме того, были установлены 16 телеэкранов. Фото: vk.com

Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга, сообщил, что город готов к празднованию Дня Военно-морского флота России.

Объявление глава сделал после проведения репетиции торжественного парада сегодня, 25 июля.

Врио отметил, что перед праздником в городе была произведена уборка. Также на украшение Петербург ушло более 7 млн цветов. Кроме того, были установлены 16 телеэкранов, с которых будет производиться прямая трансляция праздника.

Известно, что в воскресенье будут разведены Благовещенский, Троицкий, Дворцовый и Литейный мосты. Беглов заявил, что в связи с этим, проезд по центральным участкам Западного скоростного диаметра будет бесплатным с 10:00-13:00 часов.

В праздник также ввели запрет на движение в акватории Невы маломерных судов. Для автотранспорта будет введен специальный режим при въезде в Кронштадт, где также пройдет парад.

Ранее Gazeta.SPb сообщала какие автобусы будут производить бесплатный проезд на время праздника.