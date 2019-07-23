Бесплатные автобусы отвезут петербуржцев на парад ВМФ

Автобусы до Форта Константин будут ходить каждые 5 минут с вокзала в Ломоносове. Фото: pixabay

Автобусы до Форта Константин будут ходить каждые 5 минут с вокзала в Ломоносове. Фото: pixabay

90 бесплатных автобусов отправятся до Форта Константин и улицы Мартынова в Кронштадте.

28 июля в Петербурге состоится торжественное празднование Дня ВМФ. 90 бесплатных автобусов будет запущено до Форта Константина и улицы Мартынова для того, чтобы жители и гости города смогли вживую посмотреть на Главный военно-морской парад. Об этом сообщает Piter.tv.

Автобусы до Форта Константин будут ходить каждые 5 минут с вокзала в Ломоносове, начиная с 7:30 и до 18:00.

Второй маршрут до улицы Мартынова предусмотрен для горожан с пригласительными билетами. Для них автобусы будут отправляться от станции метро «Беговая». В Кронштадт они будут ходить с 7:30 до 9:30, а обратно с 13:00 до 18:00.

Добавим, что между городом Кронштадт и Фортом Константин не предусмотрено транспортное сообщение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге и Кронштадте прошла первая сводная репетиция парада ко Дню ВМФ.