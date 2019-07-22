В Петербурге и Кронштадте прошла первая сводная репетиция парада ко Дню ВМФ

Сам парад намечен на последнее воскресенье июля 28-го числа. Фото: https://vk.com/vasilyevskiyostrov

Сам парад намечен на последнее воскресенье июля 28-го числа. Фото: https://vk.com/vasilyevskiyostrov

Главный военно-морской парад состоится 28 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде.

В воскресенье днем прошла первая совместная тренировка Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В репетиции приняли участие боевые корабли и морская авиация.

Главком ВМФ России Николай Евменов присутствовал в этот день в Кронштадте и лично проверил ход проведения дневной тренировки на парадной линии кораблей на Кронштадтском рейде. Об этом рассказал представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-Морскому Флоту Игорь Дыгало.

В прохождении парадного строя участвовали: десантный корабль «Минск», большой противолодочный корабль «Североморск», корветы «Стойкий» и «Стерегущий», дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ», малый ракетный корабль «Ливень» и патрульный корабль «Василий Быков».

Евменов во время обхода также проверил корабли, пришвартованные в назначенных точках на участке Невы от Благовещенского моста до Петропавловской крепости в Петербурге. Затем адмирал проверил парадный строй кораблей в составе тактических групп, который проходил по Неве. Во время репетиции на Неве развели мосты.

Евменов отметил, что военные моряки в ходе тренировки показали профессионализм и отличную морскую выучку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подлодка и 12 кораблей отработали парадный строй в Кронштадте.