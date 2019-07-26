Стали известны проходные баллы по ЕГЭ

На сайте Роспотребнадзора в четверг, 25 июля, были опубликованы официальные проходные баллы по Единому Государственному экзамену на этот год.

Проходной балл — это минимальный балл по экзамену, который должен набрать выпускник для получения аттестата и дальнейшего поступления в высшие учебные заведения.

Из приказа ведомства следует, что по русскому языку выпускник должен набрать не менее 24 баллов, по математике — не мене 27 баллов. Физика, химия и биология имеют проходной балл в 36 баллов. При этом, для поступления в вуз по русскому нужно набрать более 32 баллов.

Самый низкий допустимый порог имеют иностранные языки — для сдачи предмета нужно набрать не менее 22 баллов. А вот самый высокий проходной у обществознания — 44 балла.

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