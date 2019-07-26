В кафе на бульваре Красных зорь мужчину ранили ножом

В четверг, 25 июля, в отделение полиции Невского района Санкт-Петербурга поступила информация о конфликте в кафе.

Сотрудникам полиции стало известно, что в заведении, которое расположено в доме 8 по бульвару Красных зорь в Невском районе Санкт-Петербурга, между двумя посетителями произошел конфликт, в ходе которого один из них получил ножевое ранение.

В результате инцидента был госпитализирован 29-летний мужчина, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками правоохранительных органов был доставлен в отделение полиции 22-летний мужчина, который подозревается в причастности к преступлению.

Принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что неизвестные обнесли квартиру пенсионерки в её присутствии в Ленинградской области.