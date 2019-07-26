Рогозин пожаловался на погоду, которая мешает строительству на Восточном

Непогода не сказывается на строительстве, стройка должна быть завершена в назначенные сроки. Фото: Instagram

Непогода не сказывается на строительстве, стройка должна быть завершена в назначенные сроки. Фото: Instagram

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, что погода на Дальнем Востоке уже месяц мешает постройке второй очереди космодрома «Восточный» — стартовый комплекс ракеты «Ангара».

Дожди в регионе глава назвал бедой. Кроме того он подчеркнул, что на Дальнем Востоке дождь идет целый месяц.

Также Рогозин поделился своим недоумением, так как статистика показывает, что на Восточном должно быть 310 солнечных дней.

Рогозин заявил, что возмущен таким халтурным составлением статистики. Из-за непогоды, водой залиты все котлованы, сообщает «Мойка78».

Однако непогода не сказывается на строительстве, стройка должна быть завершена в назначенные сроки. Рогозин сообщил, что работы будут окончены в 2022 году. До 2023 года будет вестись подготовка к пуску «Ангары», которая запланирована на соответствующий год.

Ранее Gazeta.SPb писала о сумме, которую принесла постройка ледокола.