Дрозденко примет участие в рыцарском турнире

Открытие турнира пройдет в 12:00 в субботу в Выборгском замке. Фото: lenobl.ru

Открытие турнира пройдет в 12:00 в субботу в Выборгском замке. Фото: lenobl.ru

После побоища в Выборгском замке губернатор Ленобласти послушает “Дым над водой”.

В Выборге в субботу пройдет рыцарский турнир под названием “Турнир Святого Олафа”. Его собирается посетить и даже принять в нем участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Открытие пройдет 27 июля в 12:00, сообщили Gazeta.SPb в администрации Ленобласти 26 июля. Мероприятие примет Выборгский замок. Насколько активно Дрозденко собирается участвовать в мероприятии и наденет ли он доспехи, в администрации уточнять не стали.

Это не единственный пункт в программе дня губернатора: Дрозденко хочет съездить и на фестиваль “Дым над водой: от классики до рока”, который пройдет на курорте “Красное озеро” — глава региона намерен приехать туда к 19 часам.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Выборге пройдет кинофестиваль “Окно в Европу”.