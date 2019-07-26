Петербуржцы стоят в пробках на границе с Финляндией при жаре в 30 градусов

Петербуржцы стоят в пробках на границе с Финляндией при жаре в 30 градусов
Температура на границе достигает 30 градусов. Фото: pixabay.com

Время ожидания на Торфяновке составляет 2 часа и, вероятно, увеличится.

На границе России и Финляндии сформировались серьезные пробки. Жители Санкт-Петербурга и Ленобласти рвутся провести выходные у финнов.

На Торфяновке скопилось около сотни машин и эти показатели вырастут, как только остальные желающие вырвутся с работы в пятницу. Сейчас время ожидания составляет 2 часа, по данным сервиса “На границе” на 26 июля. В Брусничном набралось около 80 машин, а в Светлогорске — примерно 50.

При этом сейчас в Ленобласти, Петербурге и Финляндии жарко — в Выборге, к примеру, температура поднялась до 28 градусов, но чувствуются все 30, сообщает Gismeteo.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что два дня в Санкт-Петербурге вернут показатели тепла в июле к норме.

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