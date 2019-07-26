Два дня в Петербурге постараются поднять тепло до нормы июля

Антициклон с северо-запада рассеял облака и остановил дожди.

Последняя пятница июля может стать наиболее жарким днем месяца. Температура может подняться до 30 градусов тепла.

Синоптик Михаил Леус рассказал, что антициклон с северо-запада рассеял облака и остановил дожди. Ветер с востока при этом будет достигать 8 м/с. Сотрудник “Фобоса” при этом считает, что хорошая погода останется в Петербурге и в субботу.

При этом новая неделя принесет в Петербург резкое похолодание (до 15-17 градусов) и дожди. Июль 2019 года в Петербурге запомнится как дождливый: среднемесячная норма осадков оказалась превышена уже 19 июля и составила 105%, а средняя температура тогда отставала на 4 градуса. Возможно, за выходные июля удастся приблизиться к стандартным показателям.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Петербург начал готовиться к отопительному сезону.