Петербургские дома начали готовить к отопительному сезону

Сейчас ГЖИ проверила не менее 524 зданий и обнаружила в 49 из них некоторые нарушения. Фото: pixabay

Сейчас ГЖИ проверила не менее 524 зданий и обнаружила в 49 из них некоторые нарушения. Фото: pixabay

К отопительному сезону необходимо подготовить 23483 здания в Петербурге.

25 июля эксперты Государственной жилой инспекции (ГЖИ) участвовали в заседании городской межведомственной комиссии по подготовке города к отопительному сезону.

К сезону горячих батарей в Петербурге необходимо подготовить 23483 здания, среди них почти 90 многоквартирных домов и общежитий Минобороны. Вся необходимая документация должна быть оформлена до 15 сентября текущего года.

Сейчас ГЖИ проверила не менее 524 зданий и обнаружила в 49 из них некоторые нарушения. По данному факту было возбуждено 12 административных дел в отношении управляющих компаний на общую сумму около 500 тысяч рублей.

По сравнению с 2018 годом показатели скорее положительные — в июле прошлого года 39% зданий не были готовы к запуску горячей воды по батареям. В этом году этот показатель уменьшился до 9%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура добилась перерасчета 5 домов за «отопление».